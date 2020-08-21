Bursa'da "MİNİA BALKANTÜRK Açık Hava Müzesi" kurulacak Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile projelendirdiği "MİNİA BALKANTÜRK Açık Hava Müzesi"ni tanıttı.

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile projelendirdiği "MİNİA BALKANTÜRK Açık Hava Müzesi"ni tanıttı.

BALKANTÜRKEVİ'nde gerçekleşen tanıtım toplantısında, 12 Balkan ülkesinde yer alan Türk Osmanlı eserlerine ilişkin minyatürlerin yer alacağı müze hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, eserin herkesin ortak bir değeri olacağını belirtti.

Kültürün önemine vurgu yapan Tunakan, şunları kaydetti:

"İş insanları derneğiyiz ama kültürün de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kültürü güçlü olmayan ülkelerin uzun süre yaşam imkanı olamıyor. Bu bakımdan atalarımızın doğduğu ve içimizden de bazılarının doğduğu bu bölgelerdeki eserleri bu parkta yaşatıp gelecek nesle de aktarmak istedik. 2 bin 800 metrekarelik bir alanda yer alacak 'MİNİA BALKANTÜRK Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçilerin hoşça vakit geçirmesi, eğlenirken öğrenmesi için gerekli her şey düşünüldü. Tamamı aslına uygun inşa edilecek olan minyatürlerin dışında, Balkan ülkelerine özgü ülkenin simgesi olan bitkilere de yer veriyoruz. Yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediğimiz bu projemizde bizlere destek veren Bursa Milletvekilimiz Atilla Ödünç, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanımız Abdullah Eren ve Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem'e çok teşekkür ediyoruz."

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de "MİNİA BALKANTÜRK Açık Hava Müzesi, Balkanlardaki kültürümüzün burada yansıyacağı çok özel bir proje. Bu bölge, gerek Balkanlardan gelecek misafirlerimizi, gerekse de vatandaşlarımızı kolayca ağırlayabileceğimiz; BALKANTÜRKEVİ, restoran ve bu parkla güzel bir merkez olacak. İş insanlarımızın ülkeye ekonomik katkı sağlarken kültürel katkıyı da göz ardı etmemeleri çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Seçil Bulcan Ürküt, projenin minyatürlerini yapacak olan 3D Maket Genel Müdürü ve BALKANTÜRKSİAD Üyesi Nedim Yılmaz, projenin dijital ve teknolojik altyapısını hazırlayan BALKANTÜRKSİAD Üyesi İbrahim Özcan, detaylarla ilgili bilgi aktardı. BEV Başkanı Aytuğ Onur da kısa bir selamlama konuşmasıyla misafirlere seslendi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan arasında MİNİA BALKANTÜRK Açık Hava Müzesi'nin yapımı ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Toplantıda, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de hazır bulundu.

MİNİA BALKANTÜRK Açık Hava Müzesi'nde, 12 Balkan ülkesinin; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev ile başlayıp, Bulgaristan'dan İbrahim Paşa Camisi, Kosova, 1. Murad Türbesi; Karadağ'dan Saat Kulesi; Moldova'dan Komrat Türk Kültür Evi; Hırvatistan'dan Klis Kaleiçi Camisi ve Hamamı; Sırbistan'dan Voyvodina Hamamı; Slovenya; Bosna Hersek'ten Gazi Hüsrev Bey Medresesi; Kuzey Makedonya'dan Taş Köprü; Arnavutluk'tan İşkodra Kalesi ve Romanya'dan Mecidiye Camisi eserleri yer alacak.

Kaynak: AA