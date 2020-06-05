Bursa'da millet bahçesi hizmete açıldı
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Bursa'da millet bahçesi hizmete açıldı

Bursa'da millet bahçesi hizmete açıldıBursa Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yönetimiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

Bursa'da millet bahçesi hizmete açıldı
05.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:50

Bursa'da millet bahçesi hizmete açıldı

Bursa Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yönetimiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Bursalılar adına Cumhurbaşkanı'na teşekkür eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yakın zamanda 250 dönümlük Gökdere Millet Bahçesi'nin de hayata geçirileceğini söyledi.

Daha önce 13 millet bahçesinin açılışını gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapımı biten ve aralarında Bursa'nın da olduğu 10 şehirdeki millet bahçesini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açtı. Millet bahçelerinin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserleri İstanbul, Bursa, Batman, Elazığ, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Diyarbakır'da yaşayan vatandaşların hizmetine 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan 10 millet bahçesinin her birinin yeşil alanları ve içlerindeki tesisleri ile iftihar verici eserler olduğunu belirten Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Şehircilik geleneğimizin sembolleri olacak millet bahçelerinden 13'ünü 2 yıl önce yine bir 5 Haziran günü hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlikte 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz. Hala inşası süren millet bahçelerimizi de peyderpey hizmete açacağız" dedi. Video konferans yöntemiyle Bursa'ya bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa Millet Bahçesi de maşallah yemyeşil olmuş. Yeşil Bursa'ya bazı yeşillikler daha katmış olduk" diyerek yapılan çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

'BURSA'NIN NEFES ALACAĞI ALAN'

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, belediye başkanları ve diğer yetkililerinde katıldığı törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "2018'in Haziran ayında Bursa'ya ziyaretinizde yapılacak düzenlemeler ile alakalı tek tek izahatlarınız olmuştu. Özellikle 'beton yapıları görmek istemiyorum' demiştiniz. Büyükşehir belediyesi olarak bu doğrultuda bir proje hazırladık. Bakanımıza bunu sunduk ve geçen yıl inşaat başladı. Millet kıraathanesi, sıcak su çeşmeleri, peyzaj alanları ve yürüyüş alanları ile Bursa'nın nefes alacağı bir yer oldu. Yine sizin mihmandarlığınız da 250 dönümlük Gökdere Millet Bahçesi de geliyor. Aynı zamanda buranın bodrum katında 480 araçlık otoparkın olduğunu ifade ediyorum. Sizlere Bursalılar adına yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.

'MUHTEŞEM BİR ESER BURSA'YA KAZANDIRILDI'

Vali Yakup Canbolat ise, eski stadın olduğu yerin millet bahçesi olarak Bursa'da düzenlendiğini hatırlattı. Alanın insanlarda bir hatırası olduğunu söyleyen Canbolat, eski Bursaspor Stadını'nda yaşatılarak muhteşem bir eserin Bursa'ya kazandırıldığını dile getirdi. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Bursa Millet Bahçesi hizmete açıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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