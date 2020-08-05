Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
05.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:28
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıağıl Mahallesi yolunda seyreden Ramazan B. idaresindeki 16 ACA 016 plaklı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Hasan Y'nin kullandığı 35 UEB 88 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralanan Ramazan B, Hasan Y, Melek D. ve Ünzile B. İznik Devlet Hastanesine götürdü.
Kaynak: AA