Bursa'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Bursa'da meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'da meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde Niyazi H. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Yusuf Y'ye çarptı.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan ilçede Osmaniye Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde meydana gelen diğer bir kazada da Yalçın Ö'nün kullandığı 16 ANZ 117 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Erhan D. idaresindeki 16 SIK 074 plakalı motosiklete çarptı.

Hastaneye kaldırılan Erhan D'nin vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek