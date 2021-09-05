BURSA'DA MEYDANA GELEN HORTUM KAMERADA
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BURSA'DA MEYDANA GELEN HORTUM KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte meydana gelen hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte meydana gelen hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yer yer kuvvetli rüzgar oluştu. Son olarak merkez Nilüfer ilçesindeki boş bir arazide, rüzgarın ardından hortum meydana geldi. Kısa süren hortum, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Hortumun oluştuğu anlar ise, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'DA MEYDANA GELEN HORTUM KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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