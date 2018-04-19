Bursa'da Metruk Ev Yangını
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesine bağlı Maksem Mahallesi 1. Okul Sokak'taki metruk bir evde yangın çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik açısından yanan metruk evin yakınındaki evleri boşalttı.
Yangın dolayısıyla mahalle sakinleri panik yaşarken itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.