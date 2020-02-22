Bursa'da metruk ev alevlere teslim oldu

22.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:33

Bursa'da tek katlı müstakil evde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu, ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu yakınlarında bulunan metruk bir evde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşların evde dumanların yükseldiğini görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın sonucu ev tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken, soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA