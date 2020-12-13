Bursa'da metruk binayla otomobili yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Bursa'da metruk binayla otomobili yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı

13.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:09
Bursa'da metruk binayla otomobili yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir metruk binayla otomobilde yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir metruk binayla otomobilde yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Soğukkuyu Mahallesi 9. Arı Sokak'ta metruk bir binanın bodrum katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Mahalle sakinleri, ekipleri beklerken binadan bir kişinin çıkarak kaçmaya çalıştığını fark etti. Şüpheli, mahalleliler tarafından kısa sürede yakalandı.

Polis tarafından gözaltına alınan ve İ.Ç. olduğu tespit edilen zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aynı mahallede Ertuğrul Divlecen'e ait 16 J 4367 plakalı otomobili de yaktığı öne sürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Binadaki yangın ise yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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