Bursa'da metruk binadaki yangında 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da metruk binadaki yangında 1 kişi yaralandı

15.12.2020 02:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 02:14
Bursa'da metruk binadaki yangında 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesindeki metruk binada çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki metruk binada çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selçuk mahallesi Türkistan sokakta bulunan metruk binaya giren A.G. (66) ısınmak için ateş yaktı.

Ateşin yükselmesiyle alevler, evin içerisindeki eşyalara sıçradı. Hızla yayılan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Bu sırada yangını söndürmeye çalışan A.G, alevlerin arasında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, binadaki A.G'yi dışarı çıkarttı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırılan A.G'nin, vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar olduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

İlgili Haberler

Son dakika... Bursa'da, metruk binada çıkan yangında bir kişi yaralandı
Son dakika... Bursa'da, metruk binada çıkan yangında bir kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi
ŞANLIURFA - Evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi
Başkentte gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Başkentte gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Defne Samyeli Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Samet Aybaba Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler S 400 İzmir Çocuk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da metruk binadaki yangında 1 kişi yaralandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 02:14:31. #1.14#
title