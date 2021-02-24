Bursa'da metruk binada yangın çıktı

BURSA'da metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sırlarında merkez Yıldırım ilçesi, Hocataşkın Mahallesi, 7'nci Cami Sokak'ta bulunan tek katlı metruk bir binada çıktı. Binadan dumanların çıktığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN