Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Kapalı Çarşı'ya yakın bir konumda bulunan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Kapalı Çarşı'ya yakın bir konumda bulunan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehreküstü Mahallesi 8. Aralık Sokak'ta bulunan ve kamulaştırma kararıyla boşaltılan metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, daha sonra ekipler tarafından söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan