Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Sinanbey Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binada yangın çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek