Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Sinanbey Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binada yangın çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek