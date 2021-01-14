Son Dakika | Metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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Son Dakika | Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

14.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:44

Bir son dakika haberine göre Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Bitişikteki evin çatı katına da sıçrayan yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Metruk bina ve bitişikteki evin çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Dakika | Metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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