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Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'da metal işçileri işverenle Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından Kent Meydanı'nda geniş katılımlı basın açıklaması düzenledi.

BURSA (İHA) - Bursa'da metal işçileri işverenle Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından Kent Meydanı'nda geniş katılımlı basın açıklaması düzenledi.

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 12 Ekim'de başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından Türkiye'nin farklı şehirlerinde metal işçileri meydanlara indi. Bursa'da Türk Metal Sendikası üyeleri Kent Meydanı'nda buluştu. İşveren aleyhinde sloganlar atarak haklarını arayacaklarını ilan eden işçiler adına Türk Metal Sendikası Bursa Emek Şube Başkanı Nizamettin Bilik yaptı. Kimsenin sokağa çıkamadığı günlerde, en ağır işlerde tezgahlarının başında olan işçilerin kazanacağını dile getiren Bilik, "Salgına bile meydan okuyup, durmadan dinlenmeden üretenler, Salgını hiçe sayanlar, ölümüne çalışanlar kazanacak. Biz kazanacağız. Çünkü eğer bugün birine teşekkür edilecekse, Bu teşekkürü en çok onlar hak ediyor. Onlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki fabrikalarda alınteri dökenlerdir. Onlar; Bursa'yı Bursa yapanlar, krizde bile ihracatı omuzlayanlar. Ölüme meydan okuyan Türk Metalcilerdir. Şimdi zamanı geldi. Şimdi herkes susacak, Türk Metalciler konuşacak. Sadece onların sesi duyulacak" dedi.

Bilik sözlerini şöyle sürdürdü; "Bildiğiniz gibi, 130 bin metal emekçisini ilgilendiren, MESS'le sözleşme görüşmelerimiz 12 Ekim'de başladı. Biz, 12 Ekim'de masaya bir taslak koyduk. O taslak, Kimsenin değil, hepimizin taslağıydı. Tek tek bütün üyelerimizin beklentisi, isteği, arzusu o taslaktaydı. Metal emekçileri o taslağı alınteriyle yazdı. İşte masadaki taslak, o taslaktı. O taslak bizim, hepimizin onurudur" diyerek sözlerini sürdüren Bilik, "Biz ne istedik taslakta? Bu ortamda, ücretlerimize ortalama % 29,57 zam istedik. Peki karşılığında ne bulduk? MESS'in masaya getirdiği yüzde 12 zam teklifini bulduk. Buradan MESS'e sesleniyoruz: O taslak bizim onurumuzdur. Biz onurumuzu çiğnetmeyiz. Bugüne kadar kimseye çiğnetmedik, bundan sonra da çiğnetmeyiz" - BURSA

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

Bursa'da metal işçileri meydanlara indi

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