BURSA'DA MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, OKULLARINDA KEÇİ SAĞIP, YUMURTA ÜRETİMİ YAPIYOR

BURSA (Habermetre) - Bursa'da lise öğrencileri, okullarında keçi sağıp, yumurta üretimi yapıyor. Bununla yetinmeyen öğrenciler, okulda kurulan fabrikada zeytinyağı sıkıp reçel de yapıyor.

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında eğitim görürken, hayvan ve gıda üretiminin tüm pratik aşamalarını öğreniyor. Okulun bahçesinde bulunan kümes ve ağıllarda öğrenciler tavuk besleyerek yumurta üretiyor. Ayrıca keçileri sağarak pratik kazanıyor. Bununla yetinmeyen öğrenciler, okulda bulunan makinelerle zeytinden yağ çıkarmayı da öğreniyor. Ayrıca öğrenciler, okulda bulunan makinelerde reçel üretimi de yaparak hem pratik kazanıyor, hem de uygulamalı ders yapıyor. Bu okuldan mezun olan öğrenciler iş hayatına tecrübeli olarak başlıyor.

Okullarında üretim yaptıklarını ifade eden Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Burada keçi sağıyoruz. Tavukları besleyip, yumurta üretimini öğreniyoruz. Okulumuzda bulunan zeytinyağı çıkartma makinesinde yağ üretimi yapıyoruz. Ayrıca özel makinelerde reçel yapıyoruz. Burada yaptığımız pratiklerle okuldan mezun olduktan sonra işi öğrenmiş oluyoruz. İş hayatına başladığımız hiç zorluk çekmeyeceğiz. Burada beslediğimiz tavuklardan yumurta alıyoruz. Bölümümüzle alakalı her şeyi hem teorik, hem de pratik olarak öğrenip mezun olacağız" dedi.

KAYNAK: https://www. iha. com. tr/bursa- haberler i/lisede-ogr-keci-sagip-tavuk-bakiyor-3413409/

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