Bursa'da meslek liselerine 20 milyon liralık destek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iş dünyası ve kalkınma ajansı BEBKA'nın katkılarıyla kurgulanan "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, kentteki 19 meslek lisesinin 20 milyon liraya yakın destekten faydalanması sağlanacak.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda tarafından Türkiye'nin yakın gelecekteki kilit konu başlıklarından biri olan mesleki eğitim alanında yeni bir hamle başlatıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa-Eskişehir-Bilecek Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim ve iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla yapılan istişare toplantısında destek verilecek okullar belirlendi. Protokol kapsamında belirlenen meslek liseleri projelerini hazırladı. 19 okulun hazırladığı farklı sektörlere dönük projeler için BEBKA'ya başvurular yapıldı.

Projede, 19 okulun başta yüksek teknoloji olmak üzere farklı alanlarda tematikleştirilmesi amaçlanıyor. Her okulun kendi alanına uygun iş dünyası kuruluşları ve BTSO Sektör Konseyleri ile eşleştirildiği projeyle firmaların ihtiyaçları doğrultusunda okullarda eğitim kalitesini yükseltecek makine, teçhizat ve atölye yatırımları gerçekleştirilecek.

Böylece, söz konusu okullar "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 20 milyon liraya yakın destekten faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, mesleki eğitimin Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda anahtar rol üstlendiğini ifade etti.

Bursa'nın üretim, ihracat ve nitelikli istihdam noktasında güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Burkay, şunları kaydetti:

"BTSO olarak firmalarımızın üretim, ihracat ve nitelikli istihdamına yönelik 40'ın üzerinde makro projeyi hayata geçirmenin yanı sıra ekonomik kalkınma hamlesinin anahtarı olan mesleki eğitim noktasında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Gençlerimizin sektörlerin bir neferi olması için ilgili üniversite ve meslek okullarını tercih etmesini istiyoruz. Bu yüzden meslek okullarımızda eğitimin kalitesini daha da güçlü olmasını sağlamak, altyapısını günümüz şartlarına göre kurgulanmasını sağlamak zorundayız. İş dünyamızdan aldığımız destekle mesleki eğitim politikasında devletimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

En az 4 bin öğrenci yararlanacak

"Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi"nde BEBKA destekli projeler iki yıl sürecek. Bu çerçevede, okullardaki atölye ve laboratuvarların fiziki şartlarının yeniden düzenlenmesi, makine ve ekipmanlarının hazırlanması sağlanacak.

Sektörün ihtiyaçlarına göre tekrar dizayn edilecek okullarda öğrenciler hem teorik hem pratikte daha verimli bir eğitim alanlarına sahip olacak.

En az 4 bin öğrencinin yararlanmasının hedeflendiği proje kapsamında, eğitim ve fiziksel düzenlemelerin yeni eğitim ve öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA