Bursa'da meslek liselerindeki atölyeler Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi ile yenilendi
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Bursa'da meslek liselerindeki atölyeler Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi ile yenilendi

Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel
Bursa'da meslek liselerindeki atölyeler Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi ile yenilendi

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında Bursa'daki pilot okullarda yenilenen atölyeler açıldı.

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Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında Bursa'daki pilot okullarda yenilenen atölyeler açıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yenilenen atölyelerin açılış törenine Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin de katıldı.

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunu, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek mesleki eğitime teşvik edilmesinin amaçlandığı, AB'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Maddi Yardım Programı (FRIT) kapsamında KfW tarafından yönetilen ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce koordine edilen Mesleki Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi ile Bursa'daki İnegöl Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Bilişim ve Elektrik-Elektronik, Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Güzellik Hizmetleri atölyelerindeki yenileme çalışmaları tamamlandı.

Açıklamada törende yaptığı konuşmasına yer verilen Çetin, mesleki eğitimin bireylerin sosyal uyumlarının geliştirilmesi açısından etkili bir çözüm durağı olduğunu belirtti.

Projelerin her aşamasında görev alan herkese teşekkür ettiğini kaydeden Çetin, "Bu sürecin, öncelikli ihtiyaçlar odağında ekonomik olarak desteklenmesi ile kaliteli mesleki eğitime erişim hedefinin gerçekleşmesi yönünde eksik kalan parçalar tamamlanmış oluyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların meyvelerini verdiğini görüyor ve bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında Bursa'daki 7 pilot kurumda, 144 atölye daha yenilenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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