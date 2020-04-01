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Bursa'da meslek liseleri üretiyor ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Korona virüs önlemleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin üretim kapasitesi harekete geçirilerek temizlik ve dezenfektan ürünlerinin yanı sıra maske ve yüz koruyucu siper için de seri üretime başlandı.

01.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:54
Bursa'da meslek liseleri üretiyor ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Korona virüs önlemleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin üretim kapasitesi harekete geçirilerek temizlik ve dezenfektan ürünlerinin yanı sıra maske ve yüz koruyucu siper için de seri üretime başlandı.

Bursa'daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin kimya teknolojisi alanında devam eden temizlik ve dezenfektan malzemelerinin üretiminin yanı sıra mevcut süreç içinde maske ve yüz koruyucu siperlik üretimine de yoğunlaşıldığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "Süreci Bakanlığımız ile sürekli irtibat halinde bulunarak ilimiz içinde koordineli bir şekilde yürütüyoruz. İlimizdeki tüm talepleri karşılamak için katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Sabahattin Dülger, bu üretim çalışmaları kapsamında Bakanlık tarafından Bursa'da pilot olarak belirlenen okullar için altyapı yatırımının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda ciddi mesafe alındığını, makine temininin yanı sıra, okullarda da makine üretimi için harekete geçildiğini ifade etti.

Bursa'da meslek liselerinin 1 hafta gibi kısa bir sürede 35 bin maske, 2 bin 500 yüz koruyucu siper ürettiğini hatırlatan Dülger, "Üretilen ürünlerin dağıtımı Valiliğimizin koordinasyonunda ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılıyor. Ağırlıklı olarak sağlık kurumlarına iletiyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından; öğrenci ve öğretmenlerimizin yıllardır sürdürdüğü 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi korona virüs önlemleri kapsamında yeniden değerlendirildi ve kapsamı genişletildi. Meslek liselerinde üretilen temizlik ve dezenfektan malzemeleri ile cerrahi maskeler; Valiliğimizin koordinasyonunda Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan VEFA Grupları ile işbirliği içinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç ailelere ücretsiz ulaştırılıyor. Meslek liselerinin bu süreçte Coşkunöz Eğitim Vakfı'nın desteğiyle ürettiği 10 bin maske ve bin şişe temizlik/dezenfektan malzemesi ailelere ücretsiz olarak ulaştırıldı. Meslek liselerimiz devamlılığı sağlamak için de çalışıyorlar. Tüm bu uygulamalar kapsamında fedakarca çalışan okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin gayretleri çok kıymetli. Paydaşlarımız da büyük bir hassasiyet göstererek destek veriyorlar. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi..

Meslek liselerinin yanı sıra Özel Eğitim okulları ile Bilim ve Sanat Merkezleri'nin de seferber olduğu korona virüs önlemleri kapsamında; Kestel Bursa Çimento MTAL, Yeşilyayla MTAL ve Yiğitler MTAL temizilik ve dezenfektan malzemeleri, Ali Osman Sönmez MTAL, Fatih MTAL, Hüseyin Özdilek MTAL İnegöl Dörtçelik MTAL, İnegöl Nene Hatun MTAL, Necatibey MTAL, Osmangazi İMKB MTAL, Yiğitler MTAL, Zübeyde Hanım MTAL, Olgunlaşma Enstitüsü, Mehmet Torun ve Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulları cerrahi maske, Gemlik MTAL, Görükle MTAL, Hasan Celal Güzel MTAL, M. Kemal Coşkunöz MTAL, Osmangazi İMKB MTAL, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği MTAL, Yenişehir MTAL, BTSO Kamil Tolon BİLSEM, Halil İnalcık BİLSEM ve Hamzabey BİLSEM yüz koruyucu siper üretimi yapıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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