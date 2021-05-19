Bursa'da meşaleli 19 Mayıs Coşkusu
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Bursa'da meşaleli 19 Mayıs Coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | Yerel

Bursa'da meşaleli 19 Mayıs Coşkusu Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladılar.

Bursa'da meşaleli 19 Mayıs Coşkusu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladılar.

İnegöl'ün Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde ikamet eden vatandaşlar, 19 Mayıs akşamı sokağa çıkarak kutlama yaptılar. Meşaleler yakan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdular. Ellerinde bayraklarla gençlik Marşını seslendirdiler.

Bursa'da meşaleli 19 Mayıs Coşkusu
Bursa'da meşaleli 19 Mayıs Coşkusu
Bursa'da meşaleli 19 Mayıs Coşkusu
Bursa'da meşaleli 19 Mayıs Coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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