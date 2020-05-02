Bursa'da Merinos ile Acemler arasındaki yol yenileniyor

Bursa'da kent içi ulaşımın en yoğun kullanılan akslarından olan Merinos ile Acemler arasındaki 2,5 kilometrelik yol, bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafiğin durmasından istifade edilerek yenileniyor.

Bursa'da kent içi ulaşımın en yoğun kullanılan akslarından olan Merinos ile Acemler arasındaki 2,5 kilometrelik yol, bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafiğin durmasından istifade edilerek yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 20 yıldır asfaltlama çalışması yapılmayan Merinos ile Acemler arasındaki gidiş dönüş ile alakalı yolda kazıma işlemleri tamamlandı, sıfırdan asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Yolun daha uzun ömürlü olması için asfalt üzerine koruyucu tabakalar da yerleştiriliyor.

Belediye olarak sokağa çıkma yasağını verimli şekilde değerlendirdiklerini kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu hafta sonu kentte 13 bin ton asfaltlama çalışması yapılacağını ifade etti.

Kaynak: AA