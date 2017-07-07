Bursa'da mavi tur seferleri başladı



BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin denizi görme fırsatı bulamayan vatandaşları sahillerle buluşturmak hedefiyle düzenlediği Gemlik Körfezi ücretsiz mavi tur seferleri başladı.

Mavi tur seferlerinin başlaması nedeniyle Mudanya iskelesinde düzenlenen törene, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş iştirak etti. Hafta içi her gün eylül ayına kadar düzenlenecek seferlerin başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, maddi imkansızlıklar nedeniyle denize gitme fırsatı bulamayan vatandaşların bu değerleri en iyi şekilde yaşaması nedeniyle organize ettikleri mavi tur ile bu sezon 40 bini aşkın vatandaşı denizle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bursa'nın ovasından dağına, tarihi ve kültürel mirasından denizine kadar tüm değerlerinin vatandaşlar tarafından hissedilmesi için çaba harcadıklarını belirten Altepe, "Bursa'nın güzelliklerinden biri de sahiller. Bu güzel şehir yaklaşık 115 kilometre uzunluğunda eşsiz sahillere sahip. Gemlik Körfezi de bizim. Denize gelemeyen ya da burada vakit geçiremeyenler halkın neredeyse 4'te 3'ü. Yani yüzde 70'ten fazla nüfus denize gelemiyor. Birbirinden güzel koylardan istifade edemiyor. Bu konuda halka destek olmak, bir nebze de olsa nefes aldırmak için Mavi Tur projesini hizmete aldık. Sizler için ne yapsak azdır" dedi.

Sahillerin değerinin anlaşılmasının turizmin canlanmasıyla mümkün olduğunu belirten Altepe, bu maksatla Bursa'da yaşayıp da çeşitli nedenlerle denize gelemeyen vatandaşları mavi tur seferlerine ve Gemlik Körfezi'ni keşfe davet etti. Turların Mudanya-Gemlik, K.Kumla-Fıstıklı-Armutlu-Mudanya arasında hafta içi her gün yapılacağını söyleyen Altepe, belli haftalarda günde 2 kez düzenlenecek seferlerle bu sezon 40 bini aşkın Bursalıyı denizle buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Mavi turun eylül ayı itibariyle sona ereceğini söyleyen Altepe, "Denizi görme ve bu güzellikleri yaşama şansını yakalayamayan vatandaşlarımızı 'ücretsiz olarak' oturdukları bölgelerden belediye otobüsleriyle alıp, buraya getiriyoruz. Onların da denizin keyfini çıkarmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Altepe ile protokol üyeleri, Körfez turunun bu sezonki ilk sakinlerini el sallayarak uğurladı. Sefer öncesinde kaptan kamarasına geçen Altepe, dümen tutarak anı defterini imzaladı. Seferlerin başlaması nedeniyle hazırlanan pasta da Altepe tarafından kesildi. Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'nın tüm ilçelerinde yürüttüğü mavi tur sosyal sorumluluk projesinden yararlanmak isteyenler, oturdukları mahallenin muhtarına kayıt yaptırabilecekler.