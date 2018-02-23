143 Gencin İntiharıyla İlişkilendirilen 'Mavi Balina' Oyunu Mercek Altına Alındı
Türkiye'de 143 gencin intiharıyla ilişkilendirilen ve Bursa'da 16 yaşındaki bir gencin intiharına sebep olan 'Mavi Balina' oyunu ile ilgili emniyet alarma geçti.
Türkiye'de 143 kişinin intiharıyla ilişkilendirilen Bursa'da ise 16 yaşındaki bir gencin ölümüne sebep olan 'Mavi Balina' oyunu ile ilgili Bursa İl Emniyet Müdürlüğü araştırma başlattı.
BURSA'DA 2 GENÇ OYUN OYNADIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ
Bursa'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda, 16 yaşındaki A.P. ve B.K. isimli iki lise öğrencisi Mavi Balina isimli oyunu oynadıktan sonra evden aldıkları sandalye ve çamaşır ipiyle dışarıya çıktı.
ÇAMAŞIR İPİYLE KENDİNİ ASTI
Gençlerden A.P. sandalyeye çıkarak kendisini iple çevredeki bir halı sahanın demirlerine asarken, arkadaşı B.K. ise olayın ardından kendisini yoldan geçen bir TIR'ın altına atmak istedi. Ancak TIR sürücüsünün durumu fark etmesiyle faciadan dönüldü.
TIR'IN ALTINA ATLAMAK İSTEDİ
Sinir krizi geçiren B.K. daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu olayın yankıları halen devam ederken Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de internet üzerinden oynanan ve gençleri adeta esir eden "Mavi Balina" oyununu mercek altına aldı.
EMNİYET, OYUNLA İLGİLİ KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATTI
İl Emniyet Müdürü Osman Ak, katıldığı mevlit sonrası yaptığı açıklamada, oyunla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. Ak, bu tür durumlara karşı Emniyet Müdürlüğü olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek, "Son günlerde yaşanan olaylar karşısında Emniyet Müdürlüğü olarak gençleri bu tür oyunlara teşvik edecek her türlü şeyi elimizden geldiğince takip ediyoruz.
"ZAMANLA BİLGİLENDİRME YAPACAĞIZ"
"Şuan için tam anlamıyla şöyle bir çalışmamız var" dememiz doğru olmaz, biz zamanla çalışmaları arttırdıkça konuyla ilgili bilgilendirme de yapacağız. O konunun dışında uyuşturucuya karşı mücadelemiz de devam ediyor. Gençlerimiz için sportif ve sosyal aktiviteler düzenlemek hepimizin görevi. Biz Yavuzselim Mahallesi'nde de elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Camide okunan mevlidin ardından Yavuzselim Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne ait lokali de ziyaret eden Ak, burada kulübün bünyesinde top koşturan çocuklarla bir araya geldi. Kulüp yöneticileri ve sporcuları kendilerini yalnız bırakmayan Ak'a spor kulüplerine ait formayı hediye etti. Ak, görüşmelerin ardından mahalleden ayrıldı.
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HM yeni koleksiyonunda cocuk giyimde herseyin üzerine mavi balina var. Acaba bilinclimi yapiyolar !!??Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu oyun zaten kişiye virüs linki ile ulaşıyor. Oda mavi balinayı çok araştıranlara düşüyor. Sakın araştırmayın bile. Hele hele telefonlardan sakın araştırmayın hemen telefonunuza linki geliyor. Allah korusun. Bu oyunu yazanın içine şeytan girmiş resmen.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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O oyunu oynicaktım arattım yok bunlar nerden sanıl bulmuşsaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Aileler cocuklarina sahip çıkmazsa başkası çıkar! !! Sonucuna katlanırlar ..Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Benim aklıma yatmayan tarafları var 1 bu çocuklar bu oyuna nasıl erişim sağlıyo 2 oyunu türkçeleştiren kim translate bir yere kadar 3 bir intiharı anlarım ama intihara giden birine yardımı anlamak gerçekten çok zor allah ailelerine sabırlar versin kolay değil...Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır