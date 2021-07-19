Bursa'da maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü

Bursa'da maskeyi öyle bir yerinden çıkarttı ki görenler şaşkına döndü Bursa'da bir kişi maskesiz girdiği markette uyarılınca çorabından çıkarttığı maskesini takarak alışverişine devam etti.