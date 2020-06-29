Bursa'da maskesiz dolaşan kadın ceza yememek için polislere direndi Bursa'da açık alanlarda getirilen maske takma mecburiyetine uymayan bir kadın; ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine direndi.

Bursa'da açık alanlarda getirilen maske takma mecburiyetine uymayan bir kadın; ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine direndi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayan bir kadın ceza yazmak isteyen polis ekiplerine saatlerce direndi.

Maske takmayı reddeden kadının tutumu çevredekiler tarafından da tepki çekti. Polis ekipleri direnen kadını uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Polisin nazik hareketleri takdir toplarken, kadına maske takma kurallarına uymadığı için 900 lira cezai işlem uyguladığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA