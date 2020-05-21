Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi

Bursa'da belirlenen cadde ve alanlarda, iş yerlerinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
21.05.2020 21:42 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:42

Bursa'da belirlenen cadde ve alanlarda, iş yerlerinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

Bursa Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirdi. Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu 21.05.2020 tarih ve 57 sayılı kararı açıklandı. Alınan kararda şunlar yer aldı:

"Bursa'nın tüm ilçelerinde, Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara yazılı olan cadde ve alanlarda vatandaşların, iş yeri sahipleri ve çalışanlarının, ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Tıbbi süreç izlenerek diğer bölgelerde de uygulama konusunda karar alınabilecektir."

Kurallara uymayanlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilirken, suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı açıklandı.

Alınan karar gereği, Büyükorhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi ile Orhan Mahallesi Dr. İbrahim Öktem Caddesi. Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi, Orhangazi Caddesi, Kumsal Sokak, Balıkpazarı 2. Caddesi, Dereboyu Caddesi (Irmak Sokak), Gül Caddesi Eskipazar Caddesi, Fatih Caddesi, Gemlik sahil şeridi, Fatih Caddesi, Kumla sahil şeridi, Kurşunlu sahil şeridi, Gemsaz sahil şeridi, Büyük Kumla sahil şeridi, Karacaali sahil şeridi, Narlı sahil şeridi. Gürsu ilçesi Aatürk Caddesi, Zafer Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, İsmet Paşa Caddesi, Ramis Yiğit Caddesi, Yenidoğan Mahallesi perşembe pazarı, Kurtuluş Mahallesi çarşamba pazarı, Zafer Mahallesi cumartesi pazarı, Demetevler Mahallesi pazartesi pazarı. Harmancık ilçesi Eylül Caddesi, Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran Caddesi, Açan Caddesi, Hürriyet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Öğretmen Niyazi Albayrak Sokak. İnegöl ilçesi İnegöl AVM, Özdilek AVM, Sarraflar Caddesi ve Kapalı Çarşı, Park Caddesi, Kasım Efendi Caddesi, Atatürk Bulvarı, Nuri Doğrul Caddesi, Ankara Caddesi, Belediye Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Ahmet Akyol Caddesi, İstiklal Caddesi, Şebboy Caddesi, Altay Caddesi, Hastane Caddesi, Zafer Caddesi, İnegöl Caddesi, Ertuğrul Gazi Caddesi, Anafartalar Caddesi, Mer-Pa kapalı pazar yeri, Cum-Pa kapalı pazar yeri, pazartesi pazarı, cumartesi pazarı, salı pazarı, alanyurt kapalı pazarı, mesudiye pazarı, Akhisar Yeni İnegöl pazarı, Yenice konutlar pazarı, Kurşunlu Mahallesi pazarı, Huzur Mahalle pazarı. İznik ilçesi Kılıç Aslan Caddesi, Atatürk Caddesi, Mahmut Çelebi Mahallesi, Salim Demir Sokak, Mahmut Çelebi Mahallesi Hakkı Sokak, Mahmut Çelebi Mahallesi Lale Sokak, kapalı pazar yeri, Elbeyli Hali, Göl sahil yolu, Üç yol mevki, Beyler Mahallesi K.Emin Ersoy Sokak, Beyler Mahallesi Hüseyin Oktay Sokak, Beyler Mahallesi Eşrefzade Mahallesi Mustafa Doğan Sokak, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Yongalı Sokak, Mahmut Çelebi Mahallesi Belediye İş Hanı, Selçuk Mahallesi yeni belediye binası arkası, Beyler Mahallesi Orhan Sokak, Yeşil Cami, Eşrefzade Topkapı Caddesi, Yeşil Cami Mahallesi Çevre Sanayi Caddesi. Karacabey ilçesi Bursa Caddesi, Bandırma Caddesi, Heykel Caddesi, Sevgi Yolu Caddesi, Ortaokul Caddesi, Panayır Caddesi, Dr. Rüştü Özüt Caddesi. Keles ilçesi Atatürk Caddesi, Tahir Hoca Caddesi, 1. Murat Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Mehmet Akif Orhan Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Orhanbey Caddesi. Kestel ilçesi Gazi Caddesi, Bursa Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Eğitim caddesi, Lise Caddesi, Beşevler Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Şehit Komiser Nizamettin Yalvak Caddesi, Ortaokul Caddesi, TOKİ Caddesi, Kestel Meydanı, Namıkkemal Caddesi. Mudanya ilçesi Mütareke sahil, Güzelyalı sahil, park ve bahçeler, 12 Eylül Caddesi, Halitpaşa Caddesi, Mustafakemalpaşa Caddesi, İpar Caddesi, İstasyon Caddesi, Burgaz Caddesi, Atatürk parkı, Mudanya Dinlenme Parkı, İsmet İnönü Parkı, Güzelyalı sahil ve köy içi mevki. Mustafakemalpaş ilçesi Mustafakemalpaşa Caddesi, Balıkesir caddesi. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Atatürk Caddesi Bulvarı, Gelibolu Caddesi, Okul Caddesi, Emniyet Caddesi, Toptancılar Sitesi iç yolları, Lefkoşe Caddesi, Mihraplı Caddesi, Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Bölgesi, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Kayapa Islah Organize Sanayi Bölgesi, hal yerleşkesi. Orhaneli ilçesi, Zafer Caddesi, Hastane Sokak, Osman Uğur Caddesi. Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi, Toz Koparan Caddesi, perşembe pazarı, pazartesi pazarı, Orhanbey Caddesi. Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi (heykel), Hanlar ve Çarşılar Bölgesi, Cumhuriyet Caddesi, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Haşim İşcan Caddesi, Altıparmak Caddesi, Turgut Özal Caddesi, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Uluyol Caddesi, 2. Kanal Caddesi, 1. Hürriyet Caddesi, Dikkaldırım Caddesi, Hüdavendigar Parkı, Kültürpark, Botanik Park. Yenişehir ilçesi Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, İstiklal Caddesi, Güldeste Caddesi, Bursa Caddesi, Orhan Caddesi, Alican Caddesi, Eski Garaj Caddesi, Heykel Meydanı, Saat Kulesi çevresi, Hal meydanı. Yıldırım ilçesi Teyyareci Mehmed Ali Caddesi, Prof. Tezok Caddesi, İncirli Caddesi, Su Deposu Caddesi, Erikli Caddesi, Çiçek Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Emirsultan Caddesi, Yeşil Caddesi, Otasansit Sanayi Bölgesi iç caddelerinde bulunan herkesin maskeli olması zorunlu olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin...
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sinan Özen Merve Boluğur Jennifer Lopez Bergüzar Korel
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Kenan Sofuoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Bayram Futbol Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 21:45:37. #1.14#
title