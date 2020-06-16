Bursa'da maske kullanımında ciddi azalmalar görüldü Bursa'da maske kullanımında ciddi azalmalar görüldüğünü belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, vatandaşların maskesiz dışarıya çıkma konusunda rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi.

Pandemi sürecinin devam ettiğini ve daha dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Bilhassa bir arada yaşayan ailelerimiz bu konuya daha fazla özen göstermeli ve aile içi bulaşa dikkat etmeli. Ayrıca el hijyenine ve ev içinde de elimizden geldiğince sosyal mesafe kuralına önem gösterilmeli" dedi.

Eski normale dönülmediğinin ve vatandaşların bakış açısını değiştirmeleri gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Son günlerde artan Kovid vakalarıyla ilgili saha değerlendirmelerine devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında ki maske kullanımı burada en hassas konu. Vatandaşlarımızın şöyle bir yanlış algısı var. Havaların ısınmasıyla beraber aslında virüs gücünü kaybetmiyor. Virüs hala çok aktif hepimizin izlediği gibi tüm Türkiye'de sayılarımız artmaya başladı. Bu normalleşme, eski normale dönmek değil vatandaşlarımızın bunu bilmesi önemli. Yeni bir normalimiz var artık. Belli bir mesafede ve maske ile hijyene dikkat etmek kaydıyla devam ediyoruz tedbirlere. Tedbirlerimizde hiçbir azalma yok. Gerek iş yerlerinde gerek normal hayatımızda vatandaşlarımızın tedbirlere riayet etmesini vatandaşlarımızdan hassaten kendilerinden rica ediyoruz. Bugüne kadar güzel geldik başarılı bir süreç yürüttük. Bu vatandaşlarımızın desteğiyle oldu. Onların gayretiyle oldu. Bu gayretlerine devam etmelerini istiyoruz. Bunu hep beraber başaracağız. Bizim tek başına yaptığımız tedbirlerle ya da emniyet güçleriyle tedbirleriyle olacak konu değil. Bütün vatandaşlarımız bu konuda kendi üstüne düşeni yapsınlar. Lütfen evlerindeki aile bireylerini ve yaşlılarımızı korumak üzere tedbiri elden bırakmayalım" şeklinde konuştu.

MASKELERİMİZİ DOĞRU KULLANALIM

Maskenin yanlış kullanıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Dolayısıyla vatandaşımızın özellikle maske kullanımı konusunda zafiyetlerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın maskesini çene de ya da alt dudağında kullanması, maske kullanmamakla eşdeğer olduğunu bilmesi gerekiyor. Şu anda elimizde kalan tek silah maske ve sosyal mesafeyi korumak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler