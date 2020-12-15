Bursa'da maske denetiminde polise mukavemet eden kadın gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da maske denetiminde polise mukavemet eden kadın gözaltına alındı

15.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:44
Bursa'da maske denetiminde polise mukavemet eden kadın gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimlerde, maske takmamakta direnerek mukavemette bulunan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimlerde, maske takmamakta direnerek mukavemette bulunan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek cadde ve sokaklarında denetim yaptı.

Ekipler, hafif raylı sistem BursaRay'ın Osmangazi İstasyonu çıkışında maskesi bulunmadığı görülen Gamze S'yi (20) uyardı.

Polisler, maske takmamakta direnen, kendilerine mukavemette bulunup hakaret eden kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezine götürülen Gamze S. hakkında "görevli memura mukavemet ve hakaret"ten yasal işlem başlatılarak, tedbirlere uymadığı gerekçesiyle para cezası verildi.

Kadın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

İlgili Haberler

Kısıtlamaya uymayan ve polise mukavemet eden alkollü sürücü polis merkezine götürüldü
Kısıtlamaya uymayan ve polise mukavemet eden alkollü sürücü polis merkezine götürüldü
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma
Gazze'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 464 kişi gözaltına alındı
Gazze'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 464 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Öykü Çelik Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Halis Özkahya Abdullah Avcı Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da maske denetiminde polise mukavemet eden kadın gözaltına alındı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:59:49. #1.15#
title