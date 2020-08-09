Bursa'da maske denetimi Bursa'da maske denetimi Bursa'da polis ekipleri artan korona virüs vakaları sebebiyle denetimleri sıklaştırdı.

Bursa'da maske denetimi

BURSA - Bursa'da polis ekipleri artan korona virüs vakaları sebebiyle denetimleri sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şehri farklı noktalarında maske uygulaması yaptı. Çekirge meydanında uygulama yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurup araçların içlerine maskesiz yolcu var mı diye kontrol etti. Polis ekipleri şoförleri maskesiz yolcu taşımamaları hususunda ikaz etti. Vatandaşların maske kurallarına uyduğu görüldü.

Kaynak: İHA