Bursa'da, marketten tost makinesi hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da, marketten tost makinesi hırsızlığı kamerada

Bursa'da, marketten tost makinesi hırsızlığı kameradaBURSA'da, bir marketten 2 gün arayla tost makinesi çalan 2 şüphelinin hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

28.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:53

Bursa'da, marketten tost makinesi hırsızlığı kamerada

BURSA'da, bir marketten 2 gün arayla tost makinesi çalan 2 şüphelinin hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Haziran'da Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Markette mesai bitiminde ürün kontrolü ve kasa sayımı yapan mağaza sorumlusu İsmail Yiğit, elektronik eşya bölümünde iki tane tost makinesinin eksik olduğunu fark etti. Sık satılan bir ürün olmadığı için durumdan şüphelenen Yiğit, satış fişlerini kontrol etti. Fişlerin arasında tost makinesine ait belge bulamayan İsmail Yiğit, marketin içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

ERTESİ GÜN TEKRAR HIRSIZLIK İÇİN GELDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen Yiğit, iki kişinin büyük bir çuvala tost makinesini koyarak, kasa bölümünden ücret ödemeden geçtiğini gördü. Ertesi gün hırsızın tekrar gelebilme ihtimalini değerlendiren Yiğit, personeli dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aynı gün elinde beyaz bir çuvalla içeri giren müşteriyi gören mağaza personeli, şüphelendikleri kişiyi takibe aldı. Aynı şekilde tost makinesini çuvala koyarak dışarı çıkan şüpheliyi İsmail Yiğit, marketin çıkışında durdurdu. Şüpheli, bir anlık panikle elindeki çuvalı bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İki gün üst üste yaşanan hırsızlık olayı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ilk gün, iki şüphelinin gelerek tost makinesini çuvala koyup marketten ayrıldığı görülüyor. İkinci gün tek başına gelen şüphelinin aynı tost makinesini çuvala koyduktan sonra marketten çıkarken, mağaza sorumlusu İsmail Yiğit tarafından yakalandığı görülüyor.

Elindeki kamera görüntülerini polise teslim ederek hırsızın yakalanması için çalışma başlattıklarını söyleyen Mağaza Sorumlusu İsmail Yiğit, "İki kişi, mağazamızın elektronik eşya bölümünden iki tane tost makinesini büyük çuvalın içine bırakarak çıkış kapısından kimseye belli etmeden çıkmaya çalışmışlar. Biz o an fark edemedik. Reyona gittiğimizde, ürünleri takip ederken iki tane tost makinesinin olmadığını fark ettik. Bir günde iki satışın olmayacağını düşünerek satışlara baktık. Satış sisteminde görünmediği için hemen kamera görüntülerini inceledim. Hırsızlığı tespit ettik. Ertesi gün tekrar gelebileceğini düşündük. Düşündüğümüz gibi de oldu. Şüpheli bu sefer tek başına yine aynı tost makinesinden almak için yine aynı çuvalla geldi. Biz belli etmedik. Tost makinesini alıp çıktığında biz yakalamaya çalıştık. Dışarıda tuttuk. Aramızda bir arbede oldu. Kaçmaya çalıştı. Ürünlerimizi elinden aldık ama şahıs kaçmaya başladı. Biraz kovaladık ama mağazayı bırakıp fazla da uzaklaşamayacağımız için yetişemedik. O günün görüntülerini polise teslim ettik. Yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

Bursa'da, marketten tost makinesi hırsızlığı kamerada

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak Haber
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi Haber
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi Haber
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı
İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı
Rusya'nın, 'Taliban militanlarına para teklifine' ABD'den açıklama geldi
Rusya'nın, "Taliban militanlarına para teklifine" ABD'den açıklama geldi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip çalmaya devam etti
Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip çalmaya devam etti
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Ukrayna'da çocuğunu görmek isteyen Türk baba darbedildi, boğazı sıkıldı
Ukrayna'da çocuğunu görmek isteyen Türk baba darbedildi, boğazı sıkıldı
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Volkan Bozkır Halife Hafter Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hadise Sibel Can Cem Yılmaz Oğuzhan Koç
Spor Ali Koç Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Kaza Türk Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Bursa'da, marketten tost makinesi hırsızlığı kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 11:03:07. #1.14#
title