Bursa'da marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
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Bursa'da marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

27.11.2020 22:09 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:13
Bursa'da marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Görükle Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde bir marketten, dizüstü bilgisayar, çelik kasadaki 5 bin lira, akü bataryası, 251 paket çikolata, 46 çakmak ve hoparlör çalındı.

Market müdürü F.A'nın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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Ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan zanlılar İ.F. (30), M.K. (32), C.E. (37) ve H.K'yi (32) Delta Sokak'taki bir evde yakaladı.

Evde, iş yerinden çalındığı belirlenen 3 bin 282 lira ve diğer malzemeler bulundu. Malzemeler F.A'ya teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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