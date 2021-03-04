Bursa'da markette alışveriş yapan husumetlisine bıçakla saldıran kişi gözaltına alındı
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Bursa'da markette alışveriş yapan husumetlisine bıçakla saldıran kişi gözaltına alındı

04.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:32
Bursa'da markette alışveriş yapan husumetlisine bıçakla saldıran kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir markette yaşanan bıçaklı saldırı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir markette yaşanan bıçaklı saldırı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Elbeyli Mahallesi'ndeki markette alışveriş yapan H.G. (65), ödeme için kasaya yöneldi.

Bu sırada aralarında eskiye dayalı husumet bulunan A.A.A. (65), arkasından yaklaştığı H.G'nin boğazına bıçak dayadı. Yere düşen bu kişilerin yanına gelen market görevlisi ve bir müşteri, H.G'yi kurtardı.

Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, A.A.A'yı bıçağıyla gözaltına aldı. A.A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, H.G'nin kasada ödeme yaparken A.A.A'nın arkasından yaklaşıp boğazına bıçak dayadığı, yaşanan arbede ve yere düşmelerinin ardından market görevlisi ile müşterinin müdahale ettiği görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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