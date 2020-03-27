Bursa'da marketler 65 yaş ve üstü vatandaşların siparişlerini kapılarına getiriyor Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalı olarak bazı marketler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için kapıya servis uygulamasını başlatıyor.

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalı olarak bazı marketler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için kapıya servis uygulamasını başlatıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 65 yaş ve üstü olup sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışverişe gidemeyen vatandaşların artık market alışverişi ihtiyaçlarını anlaşmalı marketlerden telefon yoluyla sipariş ederek karşılayabilecekleri duyurdu.

Perakendeciler Derneği Bursa Şubesi ile koordinasyonlu olarak yürütülecek uygulama, Milli Pazar, Furpa, Onur, Akuğur ve Özhan marketlerinin Bursa'daki tüm şubelerini kapsıyor. Yapılan paylaşımda ayrıca market listesinin güncelleneceği de belirtildi.

Kaynak: AA