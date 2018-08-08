Genç Kız, Ekmek Teknelerinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi

Bursa'da bir markette meydana gelen yangında her şey kül oldu. İş yeri sahibinin kızları ve eşi ise, marketteki çalışmalar sırasında gözyaşlarına boğuldu.

KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi Aydoğdu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahdettin Şengel'e ait bir markette sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün iş yerini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

MAHALLELİ VE YAKINLARI TESELLİ ETTİ

Market sahibinin ailesi, yangından sonra olay yerine geldi. Market sahibinin eşi ve kızları gözyaşları içerisinde çalışmaları izledi. Gözyaşlarına boğulan eşi ve kızlarını mahalleli ile yakınları teselli etti.

"YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNİ BİLMİYORUZ"

İş yeri sahibi Vahdettin Şengel, "Dükkan benim. Ama yangının çıkış sebebini bilmiyoruz. O sırada market açık değildi" dedi.

Olay yerinden görüntüler;