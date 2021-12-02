Bursa'da marangoz atölyesinde yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Bursa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin yükseldiği marangoz atölyesinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde Aydın Çıkmazı Sokak'ta marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen mahalleliyi korkuturken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle atölyenin yanında bulunan bir metruk bina zarar gördü. Marangoz atölyesinde ise büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA

Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Bursa'da marangoz atölyesinde yangın

Sürücüler fark edip polise haber verdi! Kendini ağaca asan gencin görüntüsü infial yarattı

Sürücüler fark edip polise haber verdi! Kendini ağaca asan gencin görüntüsü infial yarattı

 Genç adamın feci ölümü! 6. kattan düşüp demir korkuluklara saplandı

Genç adamın feci ölümü! 6. kattan düşüp demir korkuluklara saplandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title