Son dakika haberi! Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi! Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, marangoz atölyesinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, marangoz atölyesinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Selamet Mahallesi Aydın Çıkmazı'nda bulunan marangoz atölyesinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberi! Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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