Bursa'da manav alev alev yandı
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Bursa'da manav alev alev yandı

29.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:49

- Bursa'da manav alev alev yandı Bursa'da bir manav alev alev yandı.

- Bursa'da manav alev alev yandı

BURSA - Bursa'da bir manav alev alev yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, manav küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde bulunan bir manav gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Çıkış nedeni bilinmeyen yangını gören vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin çevreye sıçramasını önleyen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında can kaybı yaşanmazken, manav ve içinde bulunan zerzevatlar, meyveler ve tezgahlar küle döndü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde manavın alev alev yanması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi görülüyor.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bursa'da manav alev alev yandı
Bursa'da manav alev alev yandı
Bursa'da manav alev alev yandı
Bursa'da manav alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 10:49:45. #1.15#
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