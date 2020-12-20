Bursa'da makas atarak araç kullanan iki sürücüye para cezası
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Bursa'da makas atarak araç kullanan iki sürücüye para cezası

20.12.2020 17:35 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:38
Bursa'da makas atarak araç kullanan iki sürücüye para cezası

Bursa'da makas atarak araç kullandığı öne sürülen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alan 2 sürücüye 4 bin 929 lira ceza verildi.

Bursa'da makas atarak araç kullandığı öne sürülen ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alan 2 sürücüye 4 bin 929 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada makas atarak araç kullanan kişilerin yer aldığı videoya ilişkin çalışma başlattı.

Kısa sürede 2 aracın sahiplerine ulaşan polis ekipleri, sürücülerden C.V'ye 1228 lira ceza yazdı.

Diğer sürücü R.A'ya ise makas atma ve ehliyetsiz araç kullanımından 3 bin 701 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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