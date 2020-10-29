Bursa'da mahalle sakinleri hırsızı yakalayıp polise teslim etti
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Bursa'da mahalle sakinleri hırsızı yakalayıp polise teslim etti

29.10.2020 12:57 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:00
Bursa'da mahalle sakinleri hırsızı yakalayıp polise teslim etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki motosikleti çalan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki motosikleti çalan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta faaliyet gösteren oto yıkama işletmesi önünde park halinde bulunan motosikletin çalındığını fark eden mahalleli zanlının peşine düştü.

Şüpheli E.S'yi kovalayarak Zindanlık Sokak'ta yakalayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı ekip aracına bindirerek linç edilmesini engelledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.S'nin üzerinden ayrıca çalıntı bir cep telefonu çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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