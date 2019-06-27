Bursa'da "maganda kurşunu"yla ölüm iddiası

Bursa'nın İznik ilçesinde, evinin balkonunda ölü bulunan ve "maganda kurşunu"yla hayatını kaybettiği ortaya çıkan kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Selçuk Mahallesi'nde, dün İlkin Demir'in yalnız yaşadığı evinin balkonunda hareketsiz yattığını gören komşuları, polise ihbarda bulundu.

Eve gelen polis ekiplerince öldüğü anlaşılan Demir'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İlk incelemede, cesedin göğüs ve boyun kısmında saçma izleri tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki ihbarları değerlendirerek, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu.

Araştırmada, olay günü İlkin Demir'e ait eve 50 metre uzaklıktaki bir sokakta E.A'nın (40) pompalı tüfekle havaya rastgele ateş ettiği belirlendi.

Savcının talimatıyla gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu kişinin kullandığı iddia edilen pompalı tüfek ise muhafazaya alındı.

Polisin yaptığı incelemede, İlkin Demir'e isabet eden saçmaların, E.A'nın tüfeğinden çıktığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA