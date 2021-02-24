Son dakika haberleri | Madde bağımlılarının kullandığı eski ev yandı

Bir de böyleleri var! Yardım istedi, aylık gelirini soran vali ne diyeceğini bilemedi

Bursa'da eski bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi 7. Cami Sokak'taki tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yaklaşık 1 saatte alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonrası ev, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Hocataşkın Mahallesi Muhtarı Ufuk Varveren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin madde bağımlılarınca kullanıldığını söyledi.

Bağımlıları mahalleden uzak tutmak için evin kapısını ve pencerelerini kaynakla kapattırdığını belirten Varveren, "Yine de eve bir şekilde girmeyi başarıyorlar. Madde kullanırken ateş yaktıkları sırada evin tutuştuğunu düşünüyoruz. Çok şükür ki ölen ya da yaralanan olmadı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca