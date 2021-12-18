Bursa'da lüks otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı

İZMİR (İHA) - Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı. 7 milyon liralık lüks otomobili gören vatandaşların tepkileri ise güldürdü.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Lüks otomobili kazalı halde gören vatandaşların tepkileri ise güldürdü.

Lüks otomobil çekici tarafından olay yerinden alınarak otoparka götürüldü. - BURSA