Bursa'da Lösev'in Bağış Kumbarasını Çalan Kişi Yakalandı

Bursa'da, Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) ait bağış kumbarasını çaldığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki restoranda bulunan LÖSEV'e ait bağış kumbarası çalındı.

İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kamera görüntülerinden şüphelinin Ş.K. (27) olduğunu tespit eden ekipler, çalınan kumbarayı da içi boş olarak başka bir yerde buldu.

Ş.K'ya ait Nilüfer ilçesindeki eve operasyon düzenleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan da sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.