Bursa'da Lokanta ile Yangına Müdahale Eden İtfaiye Aracı Yandı -Hd

Bursa'da lokanta ile yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Ticaret Borsası binasındaki bir lokantada yangın çıktı. Yangında, lokanta adeta küle dönerken, müdahale sırasında alevlerin sıçradığı itfaiye aracı da kısmen yandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey- Bandırma Karayolu'ndaki Karacabey Ticaret Borsası binasında faaliyet gösteren Osman Asa'ya ait lokantanın mutfak bölümünde henüz belirleneyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi de rüzgarın ters yönden esmesi nedeniyle alevlere maruz kaldı. BUSKİ'nin su tankerinin yardımıyla söndürülen itfaiye aracında maddi hasar oluştu. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerine gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da söndürme çalışmalarını yakından izleyerek bilgi aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangın dolayısıyla lokantada büyük maddi hasar oluştu. Ayrıca Borsa binasında bu akşam yapılması planlanan MHP Genişletilmiş İlçe Divan toplantısının da yangın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.