Bursa'da lodosun devirdiği çınar, park halindeki araçların üzerine düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da lodosun devirdiği çınar, park halindeki araçların üzerine düştü

12.01.2021 21:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:54
Bursa'da lodosun devirdiği çınar, park halindeki araçların üzerine düştü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.

Emir Sultan Meydanı'ndaki çınar, kentte etkili olan lodosla park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.

Mahalle sakinlerinin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Otomobillerde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mike Pence Fuat Oktay Ziya Selçuk Muharrem İnce
Magazin Hande Erçel Demet Özdemir Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Uyuşturucu Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da lodosun devirdiği çınar, park halindeki araçların üzerine düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 21:55:20. #1.14#
title