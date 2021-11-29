Bursa'da lodostan devrilen simit arabasının altında kalan seyyar satıcı yaralandı - Haberler
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Bursa'da lodostan devrilen simit arabasının altında kalan seyyar satıcı yaralandı

AA / Kadir İnci - Haberler | Güncel
Bursa'da lodostan devrilen simit arabasının altında kalan seyyar satıcı yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle devrilen simit arabasının altında kalarak yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle devrilen simit arabasının altında kalarak yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı.

Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi'nde, şiddetli rüzgar nedeniyle Suriye uyruklu Mahmud Beradei'nin (56) tenteli simit arabası havalanarak devrildi.

Seyyar aracın altında kalan Beradei başından yaralandı. Yaralı seyyar satıcı, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar, Beradei'nin simitlerini ve yola saçılan aracının parçalarını toplayarak muhafaza altına alınmasını sağladı.

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AA / Kadir İnci - Son Dakika Haberleri

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