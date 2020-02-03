Bursa'da lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi
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Bursa'da lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi

BURSA'da etkili olan lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi.

03.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:38
Bursa'da lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi

'da etkili olan lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi.

Bursa'da saatlerin başlayan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 51 kilometre olarak ölçülen lodos nedeniyle kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri iptal edildi. Bursa Teleferik A.Ş. sosyal medya hesabından "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeni ile tam gün kapalı olacaktır" paylaşımını yaparken, meteoroloji lodosun yarın etkisini artıracağını belirtti.


Kaynak: DHA
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