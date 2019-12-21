Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor
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Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor

BURSA'da, saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan lodos nedeniyle vatandaşlar, yürümekte zorlandı.

21.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:58
Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor

BURSA'da, saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan lodos nedeniyle vatandaşlar, yürümekte zorlandı.

Kentte, saatlerinde başlayan lodos, akşam etkisini artırdı. Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodos nedeniyle yolda yürüyenler zorluk çekti. Kentte hava sıcaklığının lodosun etkisiyle akşam saatlerinde 18 dereceye kadar çıkarken, aralıklarla yağmur gözlendi.

Şiddetli lodos nedeniyle İDO ve BUDO, gün boyu seferlerini iptal etti.

Kaynak: DHA

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: Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor
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