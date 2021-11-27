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Bursa'da lodos etkili oluyor

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
Bursa'da lodos etkili oluyor

Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle bir metruk binanın duvarı çökerken bazı ağaçlar devrildi.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle bir metruk binanın duvarı çökerken bazı ağaçlar devrildi.

Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi Küçük Sinan Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın duvarı lodos nedeniyle yıkıldı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından molozlar kaldırılırken metruk binanın sabah yıkılacağı öğrenildi.

Mesken Mahallesi'nde de lodos nedeniyle bir ağaç, Sıraçevizler Mahallesi'nde ise inşaat halindeki bir binanın tuğlaları park halindeki aracın üzerine düştü.

Bursa'da lodos etkili oluyor

Bursa'da lodos etkili oluyor

Bursa'da lodos etkili oluyor

Bursa'da lodos etkili oluyor

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AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri

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