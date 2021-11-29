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Bursa'da lodos çınar ağacını minibüsün üzerine devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da lodos çınar ağacını minibüsün üzerine devirdi

Bursa'da lodosun şiddetine dayanamayan çınar ağacı toplu taşıma minibüsünün üzerine devrildi.

GÜRSU, BURSA (İHA) - Bursa'da lodosun şiddetine dayanamayan çınar ağacı toplu taşıma minibüsünün üzerine devrildi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran lodos Bursa'nın birçok bölgesinde çatıları uçururken ağaçları kökünden söktü. Gürsu ilçesi Yenidoğan mahallesinde rüzgarın şiddetine dayanamayan çınar ağacı yoldan geçen toplu taşıma minibüsünün üzerine devrildi.

Olay esnasında araçta bulunan yolcular zarar görmezken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, büyük korku ve paniğin yaşandığı anlar yolculardan biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Hurdaya dönen minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise yıkılan çınar ağacını kısa sürede kaldırarak yolu araç trafiğine açtı. - BURSA

Bursa'da lodos çınar ağacını minibüsün üzerine devirdi

Bursa'da lodos çınar ağacını minibüsün üzerine devirdi

Bursa'da lodos çınar ağacını minibüsün üzerine devirdi

Bursa'da lodos çınar ağacını minibüsün üzerine devirdi

Bursa'da lodos çınar ağacını minibüsün üzerine devirdi

Bursa'da lodos çınar ağacını minibüsün üzerine devirdi

Bursa'da lodos çınar ağacını minibüsün üzerine devirdi

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