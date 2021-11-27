Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

BURSA'da dün gece hızı 65 kilometreye kadar ulaşan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

BURSA (DHA) - BURSA'da dün gece hızı 65 kilometreye kadar ulaşan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı binalar zarar gördü, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi.

Marmara Bölgesi'nde dün gece etkili olan fırtına, Bursa'da yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 65 kilometreye kadar ulaşan fırtınada bazı binaların duvarları çöktü, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok iş yerinin tabelası uçtu. Bursa Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece boyunca yapılan 40 ihbara müdahale ettiklerini açıkladı. Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri ise fırtınanın gün boyu devam edip, gece etkisini yitireceğini, beklenen sağanak yağışın ise salı gününe kadar devam edeceğini belirtti.


Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

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Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Son Dakika Haberleri

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